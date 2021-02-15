Выходец из ОПС «Уралмаш» лишается важного актива в Екатеринбурге

Овощной бизнес был основой для двух медиапроектов Сычева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский бизнесмен (издатель «Вечерних ведомостей» и держатель франшизы «Московский Комсомолец-Урал») Игорь Сычев, имевший связи с влиятельными уралмашевскими бизнесменами, лишается бизнеса — складского комплекса «Урожай импорт» на улице Артинской в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU два независимых друг от друга источника, права собственности будут переданы Сергею Воробьеву — сыну одного из бывших партнеров Сычева.

«Базу „Урожай“ отдали Игорю Сычеву в качестве ресурсной базы в начале 2010-х, но сейчас принято решение отправить его на „пенсию“. Планируется, что заниматься журналистикой и издательством он будет, но уже на свои деньги. Сейчас Игорь Викторович готовится к переезду, арендаторы уведомлены», — рассказывают собеседники агентства. Они напоминают, что это решение похоже на разрыв многолетней дружбы, сложившейся еще в 90-х годах. Инсайдеры прогнозируют, что выход Сычева из бизнеса может сказаться и на медиасфере.

Игорь Сычев в беседе с URA.RU отметил, что пока никаких изменений не произошло. «Если что-то произойдет, вы это увидите. В конце концов, есть общедоступная база ЕГРЮЛ. Пока ничего не произошло», — констатировал предприниматель. До директора «Вечерние ведомостей» и «МК-Урал» Ольги Михайловой на момент публикации дозвониться не удалось. Контактами Сергея Воробьева-младшего агентство не располагает.