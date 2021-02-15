15 февраля 2021
14 февраля 2021
13 февраля 2021

Фаворит выборов в Сургуте начал переговоры с оппозицией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Кандидат на пост главы Сургута Андрей Филатов изучает разные взгляды на городские проблемы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Выборы мэра Сургута

Фаворит предвыборной гонки на пост мэра Сургута Андрей Филатов проводит серию консультаций с представителями оппозиционных партий. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Филатов уже успел пообщаться с представителем ЛДПР — руководителем фракции либерал-демократов в Думе ХМАО Виктором Сысуном. Также планируется встреча с лидерами югорского отделения „Справедливой России“ и возможно с КПРФ», — обрисовал планы инсайдер.

Сам Филатов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о встречах с представителями парламентских партий. «Я готов работать со всеми общественно-политическими силами, которые направлены на развитие Сургута, если там будет конструктив. Тем более, если речь идет о представителях парламентских партий. Это означает, что люди им доверяют. Мне очень важно понимать их взгляд на вещи», — заявил Филатов. Сысун в беседе с журналистом агентства подтвердил информацию о состоявшейся встрече, но ее итоги раскрывать отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что Филатов считается главным претендентом на пост мэра Сургута. Окончательное решение должны принять городские депутаты на заседании думы 27 февраля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...