Фаворит выборов в Сургуте начал переговоры с оппозицией

Кандидат на пост главы Сургута Андрей Филатов изучает разные взгляды на городские проблемы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Сургута

Фаворит предвыборной гонки на пост мэра Сургута Андрей Филатов проводит серию консультаций с представителями оппозиционных партий. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Филатов уже успел пообщаться с представителем ЛДПР — руководителем фракции либерал-демократов в Думе ХМАО Виктором Сысуном. Также планируется встреча с лидерами югорского отделения „Справедливой России“ и возможно с КПРФ», — обрисовал планы инсайдер.

Сам Филатов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о встречах с представителями парламентских партий. «Я готов работать со всеми общественно-политическими силами, которые направлены на развитие Сургута, если там будет конструктив. Тем более, если речь идет о представителях парламентских партий. Это означает, что люди им доверяют. Мне очень важно понимать их взгляд на вещи», — заявил Филатов. Сысун в беседе с журналистом агентства подтвердил информацию о состоявшейся встрече, но ее итоги раскрывать отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что Филатов считается главным претендентом на пост мэра Сургута. Окончательное решение должны принять городские депутаты на заседании думы 27 февраля.