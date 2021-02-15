Фаворит выборов в Сургуте начал переговоры с оппозицией

Фаворит предвыборной гонки на пост мэра Сургута Андрей Филатов проводит серию консультаций с представителями оппозиционных партий. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Филатов уже успел пообщаться с представителем ЛДПР — руководителем фракции либерал-демократов в Думе ХМАО Виктором Сысуном. Также планируется встреча с лидерами югорского отделения „Справедливой России“ и возможно с КПРФ», — обрисовал планы инсайдер.
Сам Филатов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о встречах с представителями парламентских партий. «Я готов работать со всеми общественно-политическими силами, которые направлены на развитие Сургута, если там будет конструктив. Тем более, если речь идет о представителях парламентских партий. Это означает, что люди им доверяют. Мне очень важно понимать их взгляд на вещи», — заявил Филатов. Сысун в беседе с журналистом агентства подтвердил информацию о состоявшейся встрече, но ее итоги раскрывать отказался.
Ранее URA.RU сообщало, что Филатов считается главным претендентом на пост мэра Сургута. Окончательное решение должны принять городские депутаты на заседании думы 27 февраля.
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