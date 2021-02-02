Раскрыта интрига с мэром Сургута

Чиновники в нынешней администрации Сургута уже собирают вещи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Выборы мэра Сургута

Следующий мэром Сургута будет Андрей Филатов, сегодня подавший документы в комиссию выборщиков. В его перспективах не сомневается ни один из опрошенных URA.RU экспертов. Сам Филатов в одном из первых заявлений дал ясный сигнал элитам: в работе он будет опираться на команду единомышленников и однопартийцев. В этот список, считают инсайдеры агентства в политической тусовке Сургута, войдут далеко не все действующие чиновники.

«Из самых заметных кандидатов на отставку — заместитель главы Николай Кривцов (отвечает за департамент городского хозяйства, комитет по управлению имуществом и управление учета и распределения жиль — ред) и Владимир Шмидт, который, впрочем, заявление уже написал. Но у Кривцова есть положительные стороны — в коммунальной сфере города относительный порядок», — считает инсайдер, называя фамилии и других чиновников, рискующих не найти места в команде нового главы: директор департамента городского хозяйства Роман Богач и директор департамента архитектуры Сергей Солод.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сохранят свои посты, продолжает рассказывать источник в мэрии, и два других вице-мэра — Алексей Жердев, который за время работы неоднократно выступал связующим звеном между властью и крупным бизнесом и заручился поддержкой последних, а также Анна Томазова, как один из самых опытных чиновников администрации.

Отвечая на вопросы журналиста агентства, Филатов не стал называть фамилии людей, которые потенциально могли бы войти в его команду или составят круг тех, с кем ему предстоит расстаться, в случае избрания на пост главы. При этом кандидат подтвердил, что соответствующие переговоры уже ведет. «Команда формируется. Предварительные консультации ведутся. Но говорить сегодня и публиковать фамилии — это просто некорректно и неправильно», — объяснил Филатов.

У Филатова понятный стиль работы — в команде останутся только эффективные люди Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как рассказал URA.RU собеседник, ранее работавший с Филатовым, кандидата отличает проектный стиль в работе. Исполнители при таком подходе в управлении подбираются конкретно под проект, исходя из их уровня компетенций. «Тут работает простой принцип подбора кадров — если человек профессионал в своем деле и умеет работать на результат, он он будет в команде. В случае с Филатовым люди не делятся на „своих“ или „не своих“. Оценивается в первую очередь работоспособность и результат», — комментирует источник агентства. Ни Кривцов, ни Богач, ни Солод не ответили на звонки журналиста URA.RU.

Депутат Сургутской думы, попросивший об анонимности, добавил, что в случае выбора Филатова на должность мэра стоит ждать «новых договоренностей власти и бизнеса, что хорошо отразится на бизнес-атмосфере города». О Филатове известно, что он является выходцем из предпринимательской среды и имеет большой опыт общественно-политической деятельности (судя по его официальной биографии). Он неоднократно избирался депутатом муниципального уровня и думы Югры. Курировал внутриполитический блок окружного правительства в статусе вице-губернатора. Сейчас Филатов руководит комитетом по бюджету, финансам и налоговой политике в региональной думе. Сенатор от ХМАО Юрий Важенин полагает, что у кандидата есть все необходимые компетенции для эффективного управления самым крупным городом Югры.

«Кандидатура вполне достойная. Уровень профессионализма не вызывает вопросов. Компетенций у него достаточно много, за плечами большой опыт хозяйственной и предпринимательской деятельности, работы в бюджетной сфере в замах губернатора», — заключил сенатор. Президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко добавил, что появление Филатова в стенах думы лишает будущие выборы интриги. «Филатов человек системы, является депутатом думы. Это говорит о его компетенциях как управленца и политика. Эти качества наиболее востребованы на посту главы Сургута и ярко выделяют его кандидатуру на фоне других претендентов», — считает эксперт. С ним согласен и бывший глава Сургута Александр Сидоров. «В предыдущий раз мы говорили о том, что кандидатов с высоким уровнем компетенции мало. [А сейчас] тот случай, когда появился кандидат, на которого можно рассчитывать и при выборе, и при принятии решения», — заключил Сидоров, с которым, как рассказывают близкие к Филатову источники агентства, у него на завтра запланирована встреча.

На сегодняшний день документы, кроме Филатова, подали еще три человека — Алексей Рогов из «Сургутнефтегаза», безработный фигурант уголовного дела Игорь Лубягин и неработающий пенсионер Александр Мигунов. Документы конкурсная комиссия будет принимать до 14 февраля, а 27 февраля на заседании думы имя мэра огласит председатель думы Сургута. Филатов уже заявлял, что заинтересован в максимальной прозрачности своего участия в конкурсе и готов открыто говорить о планах и взглядах относительно развития Сургута. Например, известно, что в ближайшее время пройдет ряд встреч с общественниками, депутатами, представителями градообразующих предприятий и журналистами. По неофициальным данным, кандидатура Филатова на пост главы муниципалитета обсуждалась между губернатором Натальей Комаровой и всеми ключевыми для Сургута политическими и экономическими группами влияния, получив поддержу и одобрение.