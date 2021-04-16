В Кремле ответили, когда РФ введет ответные санкции против США

Решение о введение ответных санкций Россией против США будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим. Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», — сказал Песков во время концференц-колла с журналистами.
Ранее президент США Джозеф Байден подписал указ о новых санкциях против России. При этом глава Белого дома отметил, что Вашингтон не стремится к эскалации конфликта с Москвой, пишет агентство Nation News. Тем временем глава «Сбербанка» Герман Греф выразил уверенность, что новые санкции не приведут к негативным последствиям для страны, передает RT.
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