16 апреля 2021

В Кремле ответили, когда РФ введет ответные санкции против США

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Принцип взаимности в вопросах введения санкций никто не отменял, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение о введение ответных санкций Россией против США будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим. Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», — сказал Песков во время концференц-колла с журналистами.

Ранее президент США Джозеф Байден подписал указ о новых санкциях против России. При этом глава Белого дома отметил, что Вашингтон не стремится к эскалации конфликта с Москвой, пишет агентство Nation News. Тем временем глава «Сбербанка» Герман Греф выразил уверенность, что новые санкции не приведут к негативным последствиям для страны, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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