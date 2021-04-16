В России завели десятки уголовных дел за заражение коронавирусом

В 2020 году в России возбуждено 82 уголовных дела за непредумышленное заражение окружающих коронавирусом. Об этом сообщает первый зампредседателя министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
«По уголовной ответственности 82 уголовных дела возбуждено», — рассказал Горовой «Интерфаксу». Он отметил, что усилена ответственность за заражение других людей коронавирусом по неосторожности. Максимальное наказание за непредумышленное заражение COVID — два года тюрьмы.
Также в 2020 году полиция завела 23 дела из-за публичного распространения фейков о коронавирусе. Наказание за данное преступление может составить уже три года колонии.
Ранее стало известно, что число умерших от коронавируса в России вплотную приблизилось к 105 тысячам человек, пишет телеканал 360. При этом российское правительство собирается отказаться от ограничений из-за COVID в ближайшее время. Тем не менее, британско-американские эксперты прогнозируют, что пандемия коронавируса может продлиться до 2023 года, уточняет агентство Nation news.
Подписывайтесь на URA.RU в