16 апреля 2021

В России завели десятки уголовных дел за заражение коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Тюмень, уголовное дело, прокуратура тюменской области
Из-за непредумышленного заражения людей коронавирусом в России завели 82 уголовных дела Фото:
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Коронавирус COVID-19

В 2020 году в России возбуждено 82 уголовных дела за непредумышленное заражение окружающих коронавирусом. Об этом сообщает первый зампредседателя министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«По уголовной ответственности 82 уголовных дела возбуждено», — рассказал Горовой «Интерфаксу». Он отметил, что усилена ответственность за заражение других людей коронавирусом по неосторожности. Максимальное наказание за непредумышленное заражение COVID — два года тюрьмы.

Также в 2020 году полиция завела 23 дела из-за публичного распространения фейков о коронавирусе. Наказание за данное преступление может составить уже три года колонии.

Ранее стало известно, что число умерших от коронавируса в России вплотную приблизилось к 105 тысячам человек, пишет телеканал 360. При этом российское правительство собирается отказаться от ограничений из-за COVID в ближайшее время. Тем не менее, британско-американские эксперты прогнозируют, что пандемия коронавируса может продлиться до 2023 года, уточняет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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