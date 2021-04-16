Вице-премьер РФ раскритиковал главу ЯНАО за пропуск совещания

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пожелал, чтобы глава ЯНАО не был «халявщиком» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко раскритиковал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова за отсутствие на совещании по научно-образовательным центрам (НОЦ), которое проходило 16 апреля в уральском полпредстве в Екатеринбурге. Как сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на мероприятии, зампред правительства РФ призвал коллег «подтянуть» ямальского главу

«Хочется, чтобы он был реальным сопредседателем, а не халявщиком», — заявил Чернышенко, обращаясь к коллегам Дмитрия Артюхова, губернаторам Александру Моору и Наталье Комаровой. Вице-премьер при этом выразил понимание, что у главы Ямала могут быть более важные дела, позволившие отсутствовать на совещании, где находятся все главы регионов УрФО.

Источники URA.RU пояснили, что замена губернатора Артюхова на профильного заместителя для участия в совещании была согласована с полпредством президента РФ в УрФО. «Губернатор не смог посетить мероприятие в силу плотного графика рабочих встреч в Санкт-Петербурге и Москве, где также было необходимо его личное присутствие», — сообщили собеседники агентства.

В правительстве ЯНАО рассказали: регион активно участвует в реализации проектов Западно-Сибирского НОЦ, среди которых есть такие важные для региона направления, как контроль за состоянием вечной мерзлоты и восстановление водных биоресурсов. «На этот год для реализации задач в рамках НОЦ выделено необходимое финансирование: будут проводиться полевые исследования, привлекаться ведущие профильные специалисты. Также в настоящий момент на Ямале создается центр изучения мерзлоты, состав научных работников формируется из лучших ученых со всей страны», — пояснили в пресс-службе

Тюменский НОЦ, созданный на базе ТюмГУ, объединяет в себе научные достижения юга области, ХМАО и Ямала. Губернаторы «матрешки» стали сопредседателями совета НОЦ.