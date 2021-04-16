16 апреля 2021

Российское СМИ попало под суд из-за воров в законе

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Судебное заседание по уголовному делу начальника полиции Каргапольского района Дениса Мурашова. Курган, приговор, судья, суд
Суд счел, что публикация СМИ пропагандирует воровскую философию среди детей Фото:

Наримановский районный суд Астраханской области обвинил российский портал «Ридус» в пропаганде тюремной философии и образе жизни воров в законе среди несовершеннолетних. Тяжба началась из-за статьи, которую в издании написал бывший заключенный Антон Мухачев. Об этом рассказал сам автор статьи.

«Неприемлемым и наказуемым это становится лишь тогда, когда прошедшие через зарешеченную обыденность люди пишут житейскую правду об унижениях и пытках параллельного мира», — цитирует «Ридус» автора своего материала. Примечательно, что суд вменяет СМИ пропаганду среди несовершеннолетних, но на сайте есть упоминание о том, то ресурс может содержать материалы для лиц старше 21 года. Статья, из-за которой издание оказалось вне закона, была как раз из таких. Теперь доступ к этому материалу ограничен.

Юрист «Ридуса» отмечает, что истцом является прокурор Наримановского района. Его обвинения СМИ считает субъективными и спорными. Однако защитить себя изданию не дали — суд не прислал «Ридусу» повестку. В итоге СМИ никак не могло защитить себя и заседания проходили без его представителей. Издание собирается подать апелляцию в вышестоящий суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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