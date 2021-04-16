16 апреля 2021
15 апреля 2021

Экс-чемпион мира по боксу рассказал о политических амбициях

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, проводников руслан
Депутат думы ХМАО Руслан Проводников подал документы на участие в праймериз «Единой России» Фото:

Экс-чемпион мира по боксу и действующий депутат думы ХМАО Руслан Проводников подал документы на участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатов в окружную думу. Выдвигается Проводников по Белоярскому одномандатному избирательному округу №1. Об этом свидетельствуют данные, появившиеся на сайте предварительного голосования.

«Депутат думы ХМАО Руслан Проводников принял участие в праймериз от Белоярского одномандатного избирательного округ №1, Белоярской региональной группы №1», — сказано на сайте.

Ранее Руслан Проводников заявил ТАСС, что по окончанию своего депутатского срока в сентябре 2021 года готов оставить политику и вернуться на ринг. «Пока думаю, идти на второй срок [депутатский] или нет в сентябре 2021 года. Все-таки это не мое. Тут должно быть желание моего народа. Если жители, мои земляки не захотят, чтобы я шел, тогда в сентябре этого года я возобновлю профессиональную карьеру, намерен побороться за самые высокие титулы», — сказал Проводников. Получить комментарий от депутата корреспонденту URA.RU не удалось, он не ответил на звонки.

Ранее URA.RU писало, что депутат из ХМАО вернется в спорт, несмотря на «бездарный бокс». Он согласился провести бой с бойцом абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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© Служба новостей «URA.RU»
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