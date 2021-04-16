16 апреля 2021

Второе высшее образование может стать бесплатным для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение дипломов выпускникам УрФУ. Екатеринбург, уральский федеральный университет, высшее образование, выпускники , выпускник урфу, балагурова евгения
Законопроект позволит дать новое образование талантливым творческим людям в зрелом возрасте Фото:

Правительство РФ хочет сделать бесплатным для россиян получение второго высшего образования в творческих профессиях. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, документ есть в электронной базе нижней палаты парламента.

«Принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что шанс будет только у россиян с соответствующими творческими способностями. Их наличие определят при приеме вступительных экзаменов.

Список специальностей правительство России определить отдельно. Авторы законопроекта объясняют, что в творческие профессии люди часто приходят в зрелом возрасте, когда у них уже есть как минимум одно высшее образование. Новая категория поступающих будет приниматься в рамках уже имеющихся контрольных цифр приема.

Также в правительстве утвердили правила работы нового сервиса для поступления в вузы онлайн, пишет агентство Nation news. Примечательно, что интерес к российским вузам растет среди иностранцев, подчеркивает RT. Ранее стало известно, что Минпросвещения хочет сократить срок обучения по некоторым профессиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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