Второе высшее образование может стать бесплатным для россиян

Правительство РФ хочет сделать бесплатным для россиян получение второго высшего образования в творческих профессиях. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, документ есть в электронной базе нижней палаты парламента.
«Принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что шанс будет только у россиян с соответствующими творческими способностями. Их наличие определят при приеме вступительных экзаменов.
Список специальностей правительство России определить отдельно. Авторы законопроекта объясняют, что в творческие профессии люди часто приходят в зрелом возрасте, когда у них уже есть как минимум одно высшее образование. Новая категория поступающих будет приниматься в рамках уже имеющихся контрольных цифр приема.
Также в правительстве утвердили правила работы нового сервиса для поступления в вузы онлайн, пишет агентство Nation news. Примечательно, что интерес к российским вузам растет среди иностранцев, подчеркивает RT. Ранее стало известно, что Минпросвещения хочет сократить срок обучения по некоторым профессиям.
Подписывайтесь на URA.RU в