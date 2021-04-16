Опубликован список самых богатых российских сенаторов

Самый богатый сенатор заработал больше четырех миллиардов рублей за 2020 год Фото: Антон Белицкий

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым членом Совета Федерации стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. За 2020 год он заработал больше четырех миллиардов рублей.

«Величина дохода 4 181 773 260,34 рублей», — говорится в декларации о доходах Пономарева, опубликованной на сайте Совета Федерации. В его собственности находятся три квартиры (179,90 кв. м., 175.00 кв. м., 150.80 кв. м.), пять машиномест и три нежилых помещений. Также Пономарев задекларировал автомобили Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и «ГАЗ 21».

На втором месте в этом рейтинге оказался сенатор от Республики Карелия Игорь Зубарев с доходом более 2,4 миллиардов рублей. Он владеет четырьмя жилыми домами, двумя квартирами. При этом личного транспорта у него нет.

Замыкает тройку самых богатых сенаторов представитель Тамбовской области Александр Бабаков более 483 миллионов рублей. Среди недвижимости у него две квартиры, каждая из которых больше 100 квадратных метров и гараж. Также имеются доли в земельных участках под строительство многоэтажного дома и под индивидуальное жилищное строительство.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в разы меньше, чем самые богатые сенаторы — почти 17,5 миллионов рублей. Однако в ее собственности находится квартира почти в 300 квадратных метров, дачный участок и прилегающая к ней территория, три нежилых помещения. Согласно декларации, личных автомобилей Матвиенко не имеет.

Ранее URA.RU опубликовало список самых богатых депутатов Госдумы. Больше всех среди них заработал единоросс Григорий Аникеев. Его доход за 2020 год составил более 2,7 миллиардов рублей.