Российские сенаторы за 2020 год заработали на всех 8 млрд 910 млн рублей. URA.RU высчитало, сколько бы мог получить один член Совета Федерации, если бы заработок был у всех одинаковым. Вышло по 50 млн 340 тыс. рублей на человека. Для сравнения: минимальный размер оплаты труда в России на данный момент — 12 792 рубля.
Однако же почти половина общего дохода приходится только на одного сенатора — Валерия Пономарева от Камчатского края; у него доход за год составил 4 млрд 181 млн 773 тыс. рублей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала «всего» 17,5 млн рублей. Данные о доходах опубликованы 16 апреля на сайте Совета Федерации.
Всего в Совете Федерации заседает 177 человек, по два представителя от каждого субъекта РФ, а также представители, назначаемые президентом страны. Ранее URA.RU подсчитало общие доходы депутатов Госдумы и членов правительства.
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