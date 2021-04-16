16 апреля 2021

Годовой доход членов Совфеда превысил 8 млрд рублей. Половину заработал один сенатор

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды, здания, министерства. Москва, совет федерации, совфед
Сенаторы обнародовали доходы Фото:
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Российские сенаторы за 2020 год заработали на всех 8 млрд 910 млн рублей. URA.RU высчитало, сколько бы мог получить один член Совета Федерации, если бы заработок был у всех одинаковым. Вышло по 50 млн 340 тыс. рублей на человека. Для сравнения: минимальный размер оплаты труда в России на данный момент — 12 792 рубля.

Однако же почти половина общего дохода приходится только на одного сенатора — Валерия Пономарева от Камчатского края; у него доход за год составил 4 млрд 181 млн 773 тыс. рублей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала «всего» 17,5 млн рублей. Данные о доходах опубликованы 16 апреля на сайте Совета Федерации.

Всего в Совете Федерации заседает 177 человек, по два представителя от каждого субъекта РФ, а также представители, назначаемые президентом страны. Ранее URA.RU подсчитало общие доходы депутатов Госдумы и членов правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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