Средний доход депутатов Госдумы РФ за 2020 год составил больше 26 миллионов рублей. Это в 512 раз больше, чем средняя зарплата по России. Соответствующие подсчеты провело URA.RU.
«Средний доход составил 26 199 056,83085779 рублей», — следует из подсчетов URA.RU, основанных на данных о доходах депутатов, опубликованных на сайте Госдумы РФ. Согласно подсчетам Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата граждан составила 51 083 рублей. Именно на эту сумму агентство разделило средний доход депутатов.
Суммарно народные избранники заработали 11 606 182 176,07 (11, 606 миллиардов рублей). Эту сумму URA.RU поделило на количество депутатов (443) и получило средний доход.
Большую часть доходов среди депутатов заработал единоросс Григорий Аникеев. За 2020 год он заработал более 2,7 миллиардов. Ранее URA.RU опубликовало список десяти самых богатых депутатов Госдумы.
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