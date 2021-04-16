16 апреля 2021

В Гидрометцентре пообещали россиянам затяжные дожди

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Пресс-конференция в МХАТ им. Горького, посвященная открытию 123-го сезона. Москва, зонтик, плохая погода, мхат, дождь
К ЦФО приближается циклон Фото:

В Центральном федеральном округе (ЦФО) установится облачная погода с затяжными дождями. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные», — цитирует его ТАСС. При этом синоптик добавил, что температура воздуха будет в районе климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в европейской части России скоро упадет, но все равно останется аномально теплой. При этом нетипичная жара в апреле не является признаком грядущего жаркого лета, пишет агентство Nation News. В центре «Фобос» предупредили москвичей о первых грозах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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