В Гидрометцентре пообещали россиянам затяжные дожди

В Центральном федеральном округе (ЦФО) установится облачная погода с затяжными дождями. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные», — цитирует его ТАСС. При этом синоптик добавил, что температура воздуха будет в районе климатической нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в европейской части России скоро упадет, но все равно останется аномально теплой. При этом нетипичная жара в апреле не является признаком грядущего жаркого лета, пишет агентство Nation News. В центре «Фобос» предупредили москвичей о первых грозах.
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