В Госдуме назвали сроки достижения коллективного иммунитета в РФ

Коллективный иммунитет в России может сформироваться к концу лета. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.
«Говорить о коллективном иммунитете с учетом вакцинации можно будет к концу лета, можно успеть до четвертой волны, которая возможна осенью», — заявил в интервью радио Sputnik Куринный. К этому времени, по мнению эксперта, от коронавируса должно быть защищено более 60% населения страны.
Сейчас, отметил Куринный, коллективный иммунитет уже сформировался в крупных городах, таких, как Москва. «Большие города были самыми пораженными местами. В столицах субъектов разная ситуация, но чем дальше на восток, тем меньше количество переболевших», — добавил он. Непростая ситуация, по словам депутата, складывается и в сельской местности. Поэтому в этих регионах, по его мнению, нужно усилить вакцинацию, направить туда выездные бригады, открыть дополнительные прививочные пункты.
Куринный добавил, что весной в стране возможна третья волна пандемии, которая в большей степени коснется тех местностей, где население еще не переболело COVID-19. Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время страна может отказаться от ограничений по коронавирусу.
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