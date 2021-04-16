Самый богатый депутат гордумы Кургана собрался в Госдуму

Андрей Кацай решил подать документы на праймериз в Госдуму Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Документы на праймериз в Госдуму решил подать депутат Курганской городской думы Андрей Кацай. Об этом главный врач МЦ «АльфаМед» заявил на своей странице в социальных сетях. По итогам 2019 года, депутат стал самым богатым в регионе среди коллег по гордуме. Доход Кацая превысил 43 млн рублей. Что оказалось больше суммарной прибыли всех его коллег (около 25 млн рублей).

«Я решил подать документы на праймериз! Мы вместе с ВАМИ посмотрим, может ли врач, депутат городской Думы небольшого областного города, у которого нет административного ресурса, избраться в Государственную Думу», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Кацай.

Кацай заявил, что о каждых своих действиях будет рассказывать в социальных сетях, и призвал подписчиков быть активными, задавать вопросы, выходить на обсуждения и общение. «Если мы наберем нужное количество голосов — у вас в друзьях будет депутат Государственной Думы, который сможет продвигать вопросы региона!» — подчеркнул он.

Ранее, как сообщает Life , на праймериз «Единой России» зарегистрировался внук Михаила Шолохова, директор ростовского музея-заповедника писателя Александр Шолохов. Предварительное голосование пройдет 24—30 мая. После чего будут определены кандидаты, которых партия выдвинет в Госдуму на июньском съезде. Сами выборы в Госдуму назначены на 19 сентября.