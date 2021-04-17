Политологи объяснили, кому выгодна война в Донбассе

Илдус Ярулин считает, что власти Украины стремятся начать новую войну в Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина заинтересовала в начале конфликта в Донбассе, потому что победоносная война положительно скажется на рейтинге украинских властей. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин.

«Украина нуждается в маленькой победоносной войне. Это необходимо для мобилизации нации, а также для того, чтобы противостоять оппозиции в стране», — рассказал Ярулин. Он уверен, что дипломатические отношения РФ и Украины очень неустойчивы, однако обострение конфликта выгодно только президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета, политолог Евгений Булах в разговоре с URA.RU напротив заявил, что Зеленский не заинтересован в новой войне в Донбассе. «Крупномасштабные действия станут завершением карьеры Зеленского, потому что уничтожат его рейтинги», — подчеркнул политолог.

Ранее командующий ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина готовится к войне с Россией. По его словам, Киев разрабатывает план по обороне границ страны.