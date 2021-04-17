Политологи объяснили, кому выгодна война в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, армия, военные, амуниция, экипировка
Илдус Ярулин считает, что власти Украины стремятся начать новую войну в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина заинтересовала в начале конфликта в Донбассе, потому что победоносная война положительно скажется на рейтинге украинских властей. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин.

«Украина нуждается в маленькой победоносной войне. Это необходимо для мобилизации нации, а также для того, чтобы противостоять оппозиции в стране», — рассказал Ярулин. Он уверен, что дипломатические отношения РФ и Украины очень неустойчивы, однако обострение конфликта выгодно только президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета, политолог Евгений Булах в разговоре с URA.RU напротив заявил, что Зеленский не заинтересован в новой войне в Донбассе. «Крупномасштабные действия станут завершением карьеры Зеленского, потому что уничтожат его рейтинги», — подчеркнул политолог.

Ранее командующий ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина готовится к войне с Россией. По его словам, Киев разрабатывает план по обороне границ страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...