16 апреля 2021

Киев оценил свой потенциал в случае войны с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, зеленский владимир
Украина готова отразить российскую агрессию самостоятельно. Фото:

Руководство Вооруженных сил Украины разрабатывает планы самостоятельной обороны в случае российской агрессии. Об этом заявил командующий ВСУ Сергей Наев.

«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — цитирует Наева РИА «Новости».

Также Наев высказал мнение, что стягивание российских войск к украинской границе является всего лишь демонстрацией силы. «Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются — демонстрация силы», — приводит его слова LIFE.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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