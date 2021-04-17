Венедиктов предрек новые уголовные дела Навальному и его команде

Организации, основанные Алексеем Навальным, требуют признать экстремистскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Признание организаций, основанных Алексеем Навальным, экстремистскими грозит ему новыми уголовными делами. С таким прогнозом выступил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По мнению политолога Алексея Макаркина, помимо соратников Навального, санкции со стороны силовиков могут возникнуть и для его сторонников.

«Если его штабы, названные его именем, будут признаны экстремистскими организациями, возникает обвинение в экстремизме по отношению к Навальному лично и к его соратникам. Это вторичная цель, а, может, и первичная», — написал Венедиктов в своем telegram-канале.

Признание организаций Навального экстремистскими — наипростейший из путей увеличения тюремного срока для оппозиционера, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Вполне возможно, что это путь к увеличению его срока. Явно один из вариантов, которые прорабатывались. И этот наиболее удобный — ничего доказывать особо не нужно», — поделился политолог мнением с URA.RU.

Однако основная угроза от присвоения штабам Навального и ФБК (признана в РФ иноагентом) нового статуса нависнет не над самим Навальным, а над его соратниками, а также сторонниками, отметил Макаркин. «Участие в экстремистском сообществе — уголовное преступление. Думаю, задача запугать соратников — в итоге кто-то отойдет от дел, а кто-то, в случае чего, может получить срок. Для простых же сторонников угроза в донатах — спонсирование экстремисткой организации также является уголовным преступлением», — сказал политолог.

Ранее прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими структуры, связанные с Навальным. Силовики считают, что эти организации занимаются созданием условий для дестабилизации положения в России. Сам Навальный находится в колонии Владимирской области и держит голодовку из-за недопуска к нему медиков.