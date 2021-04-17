Александр Лукашенко руководит Беларусью четверть века Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

Глава Беларуси Александр Лукашенко принял одно из ключевых решений за 25 лет своего правления и скоро объявит о нем. С таким заявлением выступил сам белорусский лидер.

«Я принял решение, мы его сейчас формализуем. Одно из принципиальных решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Лукашенко не уточнил, о каком решении идет речь, пояснив только, что, скорее всего, это будет декрет президента. «Даже если меня не будет, только через мой труп, у них [оппозиции] ничего не получится», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что народ Беларуси не готов к принятию в стране многопартийной системы, передает RT. Формирование такой конструкции, по мнению Лукашенко, может развалить страну.