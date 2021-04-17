Лукашенко заявил о важнейшем решении за 25 лет. «Это будет очень серьезно»

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Александр Лукашенко руководит Беларусью четверть века Фото:

Глава Беларуси Александр Лукашенко принял одно из ключевых решений за 25 лет своего правления и скоро объявит о нем. С таким заявлением выступил сам белорусский лидер.

«Я принял решение, мы его сейчас формализуем. Одно из принципиальных решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Лукашенко не уточнил, о каком решении идет речь, пояснив только, что, скорее всего, это будет декрет президента. «Даже если меня не будет, только через мой труп, у них [оппозиции] ничего не получится», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что народ Беларуси не готов к принятию в стране многопартийной системы, передает RT. Формирование такой конструкции, по мнению Лукашенко, может развалить страну.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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