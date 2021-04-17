Для вывоза россиян из Турции создан оперштаб

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Авиакомпании РФ сформировали график вывозных рейсов туристов Фото:
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Росавиация создала оперштаб по возращению россиян из Турции. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Создан оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ с территории Турецкой Республики на территорию России», — говорится в сообщении на сайте Росавиации. Штаб будет информировать Минтранс о количестве выполняемых рейсов и числе вывезенных людей.

Российские авиакомпании сформировали график вывозных рейсов, добавляет пресс-служба ведомства. Перевозчики готовы увеличивать количество полетов и при необходимости передавать друг другу пассажиров. Авиакомпаниям также рекомендуется усилить работу колл-центров.

Власти РФ объявили о закрытии границы с Турцией 12 апреля. Решение принято из-за ухудшения в Турции эпидемиологической обстановки. Полетов не будет до 1 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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