Врачи назвали болезнь, от которой умирает все больше россиян

У людей с сахарным диабетом есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России все больше людей заболевают сахарным диабетом, который в свою очередь провоцирует смертельно опасные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

«Сахарным диабетом второго типа заболевают все больше и больше людей из-за нездорового образа жизни. А он является мощнейшим катализатором атеросклероза. Это приводит к инфарктам, инсультам и аневризмам. Смертность резко увеличивается», — предупреждает врач.

При этом, по его мнению, в России нет достаточной базы для качественной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «От того же инсульта умирает в четыре раза больше людей в России, чем в Европе, США и Канаде. У нас еще нет такого уровня медицинской помощи, как в этих странах. У нас нет средств, чтобы оказать помощь, нет реабилитационных центров, в сельской местности вообще нет квалифицированных врачей», — отмечает он.

Главный врач частной клиники, терапевт Татьяна Романенко также отметила высокий уровень смертности. «Сахарный диабет выступает в роли провокатора. Смертность людей от сердечно-сосудистых заболеваний, которые болеют сахарным диабетом, на порядок выше, чем у людей с заболеваниями сердца», — рассказала она URA.RU.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о главной причине смертности в 2020 году. По его словам, чаще всего россияне умирали из-за сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает телеканал 360. Также он уточнил, что болезни сердца, а также перенесённая сосудистая катастрофа могут стать причиной развития тяжёлого течения коронавируса, пишет «Национальная служба новостей».