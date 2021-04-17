В Госдуме рассказали о подготовке новых выплат для матерей

Новая выплата рассматривается для матерей-одиночек, которые еще учатся Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Госдуме рассматривают вопрос дополнительной выплаты матерям в размере одного МРОТ. Для этого мать должна быть одиночкой и являться студенткой. О такой инициативе рассказала URA.RU член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Есть идея предоставить матерям-одиночкам студентам стипендию или пособие по уходу за ребенком в размере не менее одного МРОТ, чтобы поддержать неполную молодую семью», — рассказала Бессараб. Она считает, что главные предложения по поддержке матерей-одиночек огласит президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Однако депутат Госдумы, экс-министр труда и социального развития России Сергей Калашников считает такую меру недостаточной. «Госдума всегда считала, что матери-одиночки одна из наиболее социально незащищенных категорий в РФ, поэтому инициативы всегда присутствовали и есть сейчас. В думе сейчас ждут предложений от правительства. А эта мера совершенно недостаточна в таком размере», — рассказал он URA.RU.

Ранее во время совещания с членами Генпрокуратуры РФ президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки для этой категории граждан. Также Путин обратил их внимание на необоснованный рост цен на ЖКУ, пишет телеканал 360.