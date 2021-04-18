Россияне получат новый способ расчетов

Анатолий Артамонов рассказал, что для введения цифрового рубля в РФ необходимо создать новую инфраструктуру Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне смогут расплачиваться с помощью цифрового рубля офлайн, не подключаясь к интернету. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Однако меня беспокоило, как будут производиться расчеты в режиме офлайн, при отсутствии интернета и мобильной связи. Очевидно, что для цифрового рубля потребуется создание дополнительной надежной и удобной в использовании платежной инфраструктуры по осуществлению онлайн и офлайн платежей», — цитирует «Парламентская газета» Артамонова. Чтобы реализовать соответствующий проект, необходимо внести изменения во многие законы РФ, рассказал сенатор. По его словам, цифровой рубль в России будет востребован.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева высказала мнение, что цифровой рубль быстро станет популярным. Она связала это с низкой комиссией за его использование и высокой степенью безопасности расчетов.

Ранее первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что Центробанк РФ начнет тестировать цифровой рубль в 2022 году. Но длиться этот этап будет до 2023 года, передает Life . Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил уверенность, что цифровой рубль в России будет активно использоваться, пишет « Правда.ру ». Аналитики Центробанка РФ считают проект цифрового рубля перспективным, сообщает RT.