Львовский журналист пожаловался, что украинцы не хотят воевать

Многие украинцы готовы бросить службу в ВСУ и сбежать из страны. Об этом заявил журналист из Львова (Украина) Станислав Безушко.
«Фраза „Надо валить из этой страны“ описывает реальное состояние готовности большинства украинцев к войне», — цитирует Безушко украинское издание Zaxid.net. Он подчеркнул, что многие украинцы готовы сбежать со службы в армии.
Журналист уточнил, что среди солдат ВСУ есть и те, кто стремится воевать с жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако таких меньшинство, уточнил Безушко. Он рассказал, что количество украинцев, готовых сражаться на стороне армии страны, уменьшается с каждым годом, потому что все больше людей относятся к войнам как к «политическим играм» Украины.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что власти Украины столкнутся с нехваткой добровольцев, если начнут полномасштабную вону в Донбассе. Заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что война в Донбассе создана извне, а простым украинцам незачем в ней участвовать, сообщает «
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