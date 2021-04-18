Львовский журналист пожаловался, что украинцы не хотят воевать

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Станислав Безушко рассказал, что многие украинцы хотят сбежать из страны Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Многие украинцы готовы бросить службу в ВСУ и сбежать из страны. Об этом заявил журналист из Львова (Украина) Станислав Безушко.

«Фраза „Надо валить из этой страны“ описывает реальное состояние готовности большинства украинцев к войне», — цитирует Безушко украинское издание Zaxid.net. Он подчеркнул, что многие украинцы готовы сбежать со службы в армии.

Журналист уточнил, что среди солдат ВСУ есть и те, кто стремится воевать с жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако таких меньшинство, уточнил Безушко. Он рассказал, что количество украинцев, готовых сражаться на стороне армии страны, уменьшается с каждым годом, потому что все больше людей относятся к войнам как к «политическим играм» Украины.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что власти Украины столкнутся с нехваткой добровольцев, если начнут полномасштабную вону в Донбассе. Заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что война в Донбассе создана извне, а простым украинцам незачем в ней участвовать, сообщает «Правда.ру». Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев допустил, что Украина не сможет победить в войне в Донбассе без поддержки союзников, сообщает RT. Генерал-полковник ВСУ Руслан Хомчак рассказал о панике в армии Украины, передает телеканал 360.

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