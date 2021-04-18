В России подорожал популярный туристический маршрут

В стране на 4% выросла стоимость авиаперелетов из Москвы в Симферополь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России резко выросла стоимость авиабилетов на поездку в Симферополь. Об этом сообщили эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

«Самым популярным авианаправлением на майские праздники стал маршрут Москва—Симферополь. По сравнению с показателями 2019 года средний чек в этом направлении вырос на 4% — с 6378 рублей до 6618 рублей за перелет в одну сторону», — приводит мнение аналитиков RT.

При этом за два года не изменилась стоимость авиабилетов по направлениям: Москва—Минеральные Воды, Санкт-Петербург—Анапа. В одну сторону с 1 по 10 мая, по данным аналитиков, в среднем она составляет 7399 рублей. В 2019 году билет стоил 7321 рубль. В этом году также уменьшилась на 2% стоимость перелета из Москвы в Сочи, с 6313 рублей до 6160. И на 10% подешевел путь из столицы в Краснодар, с 6374 до 5723 рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров отметили, что в майские праздники большинство граждан решили поехать в Краснодарский край и Крым. Также Ростуризм предложил обменять путевки, купленные в Турцию и Танзанию и отмененные из-за закрытия границ, на отдых на отечественных курортах.