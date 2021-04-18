В России придумали, как заминировать беспилотник в воздухе

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, взрыв, бомбардировка
Александр Захаров рассказал, что российская система «Ланцет» может уничтожать беспилотник в воздухе Фото:

Российские инженеры разработали боеприпас «Ланцет», способный зависать в воздухе на несколько часов и уничтожать пролетающие беспилотники. Об этом заявил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров.

«Барражирующий боеприпас „Ланцет“ можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — цитирует ТАСС Захарова. Он отметил, что система, не имеющая аналогов в мире, разработана в России.

Захаров подчеркнул, что скорость беспилотников достигает 150 километров в час, однако российская система может уничтожить летательный аппарат. Это связано с тем, что скорость пикирования снаряда в два раза выше. Захаров отметил, что сейчас система «Ланцет» проходит испытания, после чего будет готова к использованию.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин предсказал поражение России в гонке вооружений. По его словам, это связано с тем, что РФ не разрабатывает высокотехнологичное оружие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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