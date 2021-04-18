Замглавы КПРФ высказался об уходе Зюганова из партии

Юрий Афонин опроверг слухи об уходе Геннадия Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава КПРФ Геннадий Зюганов не собирается покидать пост. Смена лидера компартии в ближайшее время на планируется. Об этом заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«На всех конференциях и пленумах было принято твердое единогласное решение рекомендовать съезду КПРФ избрать нашего лидера, Геннадия Зюганова, на новый срок руководителем партии», — сказал Афонин в эфире на своем youtube-канале. Слова политика Владимира Жириновского о скором уходе Зюганова Афонин назвал вбросом.

Ранее Жириновский заявил, что на ближайшем съезде КПРФ выберет нового главу, и им, вероятнее всего, станет Афонин. Позднее Зюганов в беседе с URA.RU назвал слова Жириновского выпадом.