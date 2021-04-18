Замглавы КПРФ высказался об уходе Зюганова из партии

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, афонин юрий
Юрий Афонин опроверг слухи об уходе Геннадия Зюганова Фото:

Глава КПРФ Геннадий Зюганов не собирается покидать пост. Смена лидера компартии в ближайшее время на планируется. Об этом заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«На всех конференциях и пленумах было принято твердое единогласное решение рекомендовать съезду КПРФ избрать нашего лидера, Геннадия Зюганова, на новый срок руководителем партии», — сказал Афонин в эфире на своем youtube-канале. Слова политика Владимира Жириновского о скором уходе Зюганова Афонин назвал вбросом.

Ранее Жириновский заявил, что на ближайшем съезде КПРФ выберет нового главу, и им, вероятнее всего, станет Афонин. Позднее Зюганов в беседе с URA.RU назвал слова Жириновского выпадом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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