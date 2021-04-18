В новую лигу может войти 11 лучших клубов Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Европе могут создать новую футбольную Суперлигу. Она может стать собранием элитных команд.

«Среди [топовых] клубов — пять из Английской премьер-лиги, а также по три из испанской Примеры и итальянской Серии А», — передает RT со ссылкой на журналиста Бертрана Латура. До этого предполагалось, что в Суперлигу войдет 16 европейских сильнейших клубов.

В случае создания новой лиги УЕФА может исключить из еврокубков команды, которые примут участие в новом проекте. Также Союз европейских ассоциаций может подать к клубам иск на 50-60 миллиардов евро.