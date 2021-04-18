СМИ: в Европе появится новая футбольная Суперлига. УЕФА угрожает ее участникам

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ЧМ-2018. 44 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Мексики. Екатеринбург, футбол, футболист, чичарито, балькасар хавьер эрнандес, сборная мексики по футболу, лайюн мигель, balcazar javier hernandez, chicharito, layun miguel, larsson sebastian, ларссон себастиан
В новую лигу может войти 11 лучших клубов Европы Фото:

В Европе могут создать новую футбольную Суперлигу. Она может стать собранием элитных команд.

«Среди [топовых] клубов — пять из Английской премьер-лиги, а также по три из испанской Примеры и итальянской Серии А», — передает RT со ссылкой на журналиста Бертрана Латура. До этого предполагалось, что в Суперлигу войдет 16 европейских сильнейших клубов.

В случае создания новой лиги УЕФА может исключить из еврокубков команды, которые примут участие в новом проекте. Также Союз европейских ассоциаций может подать к клубам иск на 50-60 миллиардов евро.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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