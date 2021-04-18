Аналитики назвали регионы РФ с самым высоким уровнем жизни

Москва заняла первое место по социально-экономическому и экономическому развитию регионов России в 2020 году. На втором и третьем месте Тюменская и Ленинградская области. Об этом говорится в интегральном рейтинге социально-экономического развития регионов, составленного Фондом развития гражданского общества по данным Росстата, Росказны, Минфина, ФНС.
«Москва возглавила рейтинг 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию по итогам 2020 года. Показателями оценки стали девять критериев, в числе которых — среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины, а также индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование.
В первую десятку рейтинга также вошли ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО. Во вторую десятку попали Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский, Хабаровский края и Свердловская область.
Ранее стало известно, что рейтинг регионов с самыми высокими средними зарплатами в стране возглавили ЯНАО, Магаданская область и Ненецкий АО. При этом Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
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