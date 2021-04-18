18 апреля 2021

В Госдуме предложили новые льготы для части пенсионеров

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Снежный город. Тюмень, люди в масках, бабушка, пенсионеры
В случае принятия новой льготы пенсионеры смогут не платить НДФЛ на доходы от банковских вкладов Фото:

Депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение закон об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ на доходы от банковских вкладов. Однако у льготы будут ограничения, сообщает пресс-служба одного из авторов законопроекта, первого зампредседателя комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.

«Не облагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год», — уточнили в пресс-службе Щапова РИА «Новостям». По текущей ставке рефинансирования у Центробанка налог не будет взиматься на вклады до 3 миллионов рублей.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас россияне платят НДФЛ на вклады размером от миллиона рублей. Однако при этом не учитываются интересы социально незащищенных групп. Закон об уплате НДФЛ новый, и деньги будут взиматься только по итогам 2021 года. Так что если исправить его сейчас, то можно сохранить сбережения пенсионерам, отмечают политики. В разработке новой льготы участвовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Михаил Щапов и другие.

Ранее стало известно, что малообеспеченным россиянам могут помочь платить за ЖКХ, пишет агентство Nation News. Также в Госдуме предложили ввести ряд новых льгот для многодетных семей. При этом 14 апреля многодетным расширили некоторые уже имеющиеся льготы, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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