В Госдуме предложили новые льготы для части пенсионеров

Депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение закон об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ на доходы от банковских вкладов. Однако у льготы будут ограничения, сообщает пресс-служба одного из авторов законопроекта, первого зампредседателя комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.
«Не облагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год», — уточнили в пресс-службе Щапова РИА «Новостям». По текущей ставке рефинансирования у Центробанка налог не будет взиматься на вклады до 3 миллионов рублей.
Авторы законопроекта отмечают, что сейчас россияне платят НДФЛ на вклады размером от миллиона рублей. Однако при этом не учитываются интересы социально незащищенных групп. Закон об уплате НДФЛ новый, и деньги будут взиматься только по итогам 2021 года. Так что если исправить его сейчас, то можно сохранить сбережения пенсионерам, отмечают политики. В разработке новой льготы участвовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Михаил Щапов и другие.
Ранее стало известно, что малообеспеченным россиянам могут помочь платить за ЖКХ, пишет агентство Nation News. Также в Госдуме предложили ввести ряд новых льгот для многодетных семей. При этом 14 апреля многодетным расширили некоторые уже имеющиеся льготы, напоминает телеканал 360.
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