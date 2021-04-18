В Госдуме ответили США на угрозы из-за Навального

США выдали «билет на тот свет» российскому блогеру Алексею Навальному. Так депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление Штатов о новых санкциях против России.
18 апреля в Штатах заявили, что, если Навальный погибнет в колонии, это обернется последствиями для России. С такими угрозами выступил советник президента США по нацбезопасности Джек Салливан.
«Соединенные Штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить», — приводит слова Бальбека РИА «Новости». Депутат назвал заявление Салливана прощальным письмом для Навального. По его мнению, блогер работал с властями США, но сейчас оказался им не нужен.
Бальбек предположил, что теперь Навальный начнет сотрудничать со следственными органами в РФ. В таком случае он может рассказать о своем сотрудничестве с Америкой взамен на охрану его жизни.
Ранее Навальный объявил голодовку в покровской ИК-2 и потребовал впустить к нему приглашенного врача, напоминает агентство Nation News. ФСИН опровергает данные об ухудшении здоровья блогера, пишет «Национальная служба новостей».
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