США пригрозили России из-за ситуации с Навальным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США угрожает России последствиями из-за блогера Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

США пригрозили России из-за ухудшения состояния блогера Алексея Навального, о котором говорят его приближенные. С угрозами выступил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Для России наступят последствия, если Навальный умрет в тюрьме», — сообщил он, пишет ТАСС. Также Салливан не дал однозначного ответа, состоится ли в ближайшее время встреча лидеров США и России.

Ранее на странице Навального в Instagram появилась информация об ухудшении самочувствия заключенного. Блогер заявил о кашле, высокой температуре тела и вспышке туберкулеза в колонии, где он находится. Во владимирском управлении Федеральной службы исполнения наказаний отметили, что осужденный переведен в медсанчасть. Однако его врачи оценивают состояние блогера как критическое.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...