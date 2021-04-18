США пригрозили России из-за ситуации с Навальным

США пригрозили России из-за ухудшения состояния блогера Алексея Навального, о котором говорят его приближенные. С угрозами выступил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Для России наступят последствия, если Навальный умрет в тюрьме», — сообщил он, пишет ТАСС. Также Салливан не дал однозначного ответа, состоится ли в ближайшее время встреча лидеров США и России.
Ранее на странице Навального в Instagram появилась информация об ухудшении самочувствия заключенного. Блогер заявил о кашле, высокой температуре тела и вспышке туберкулеза в колонии, где он находится. Во владимирском управлении Федеральной службы исполнения наказаний отметили, что осужденный переведен в медсанчасть. Однако его врачи оценивают состояние блогера как критическое.
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