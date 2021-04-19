Американцы не одобрили антироссийские санкции Джо Байдена Фото: Andrew Harnik AP/TASS

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Американцы высмеяли президента США Джо Байдена в сети после введения новых санкций против России. Они заявляют, что русские ничего не боятся, а американцам должно быть стыдно за то, что Байден стал президентом.

«Кто-нибудь еще сомневается, что Байден не подходит даже для должности президента „клуба книги месяца“, не говоря уже о Соединенных Штатах? <…> Избиратели Байдена раскаиваются?» — пишет пользователь American4truthnjustice на сайте Fox news. Его комментарий оказался одним из наиболее популярных, на момент написания новости ему поставили 130 лайков.

«Похоже, у Путина (президента России Владимира Путина — прим. ред.) есть компромат на Байдена. Нам нужно 3,5 года расследования Байдена, его семьи и его администрации с последующим импичментом», — шутит пользователь под ником Pierre-'Delecto. С ним согласились 13 человек. Также американцы отмечают, что не удивлены высылкой своих дипломатов из России после санкций. Они понимают, что это стандартный ответ.

Американские пользователи уверены, что русские не боятся и даже не уважают администрацию Байдена. Многие сравнивают главу государства с экс-президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом. В основном, не в пользу первого. Некоторые даже обвиняют Байдена в развязывании новой холодной войны. Наконец, американцы недоумевают, что Джо Байден будет делать дальше?

Ясно, что Россия не боится и не уважает администрацию Байдена Сайт FoxNews, H8tdlndependent1

Что ты собираешься делать, Джо? Ты должен был научиться за свои 47 лет предполагаемой государственной службы не начинать то, что вы не были готовы закончить. Даже Обаму призвали провести красные линии…, а затем отодвинуть, когда их пересекли. Сайт FoxNews, HeavilySeasoned

Спасибо, что вернул нас к холодной войне, Джо, без особой причины. Затем отмените лучшие отношения Трампа с Северной Кореей, потому что вся ваша политическая политика направлена на уничтожение всего Добра Трампа. Действительно умный корн поп (мем с Джо Байденом в американском интернете). Сайт FoxNews, voiceofreason2020733