Американцы высмеяли президента США Джо Байдена в сети после введения новых санкций против России. Они заявляют, что русские ничего не боятся, а американцам должно быть стыдно за то, что Байден стал президентом.
«Кто-нибудь еще сомневается, что Байден не подходит даже для должности президента „клуба книги месяца“, не говоря уже о Соединенных Штатах? <…> Избиратели Байдена раскаиваются?» — пишет пользователь American4truthnjustice на сайте Fox news. Его комментарий оказался одним из наиболее популярных, на момент написания новости ему поставили 130 лайков.
«Похоже, у Путина (президента России Владимира Путина — прим. ред.) есть компромат на Байдена. Нам нужно 3,5 года расследования Байдена, его семьи и его администрации с последующим импичментом», — шутит пользователь под ником Pierre-'Delecto. С ним согласились 13 человек. Также американцы отмечают, что не удивлены высылкой своих дипломатов из России после санкций. Они понимают, что это стандартный ответ.
Американские пользователи уверены, что русские не боятся и даже не уважают администрацию Байдена. Многие сравнивают главу государства с экс-президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом. В основном, не в пользу первого. Некоторые даже обвиняют Байдена в развязывании новой холодной войны. Наконец, американцы недоумевают, что Джо Байден будет делать дальше?
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