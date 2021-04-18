В Челябинске к месту сбора сторонников Навального придут военные

На площади Революции в Челябинске уже нанесли разметку к параду Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Челябинске на площади Революции начинаются репетиции парада Победы, который состоится 9 мая. Об этом 19 апреля вице-мэр Сергей Авдеев доложил на аппаратном совещании главе города Наталье Котовой. Тренировки торжественного построения запланированы и на вечер 21 апреля. На вечер этого же дня сторонники Навального призывают всех прийти на площадь на несанкционированный митинг.

«На площади Революции начинаются репетиции парада Победы. Он пройдут с 19 по 23 апреля, с 18 часов», — доложил Авдеев. Такие репетиции проходят обычно по два часа. «21 апреля. Площадь Революции. Финальная битва между добром и нейтралитетом», — так сторонники блогера в telegram-канале штаба Навального в Челябинске позвали горожан на несанкционированный митинг.

В 2020 году парад Победы в Челябинске не проводился из-за пандемии коронавируса. В этом году принято решение провести торжественные мероприятия. К участию в параде допустят тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Штаб Навального заявку на проведение митинга в мэрию Челябинска не подавал. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали дать комментарий на тему несанкционированных массовых мероприятий позже.

Сам блогер сейчас отбывает наказание в колонии Владимирской области и держит голодовку из-за недопуска к нему медиков. Сторонники блогера говорят об ухудшении здоровья Навального. Во ФСИН эти сведения опровергают.