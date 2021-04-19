Волонтеры раскрыли, как изменят Госдуму после праймериз ЕР

Праймериз «Единой России» в онлайн-режиме пройдут с 24 по 30 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За первый месяц выдвижения кандидатов на участие в праймериз «Единой России» в организационные комитеты было подано более 3300 заявок. Почти половину желающих участвовать в процедуре, дающем возможность идти на выборы в Госдуму от партии, составили волонтеры и общественники, около трети — люди моложе 35 лет. Активисты рассказали о том, зачем пытаются попасть в политику.

Как считает руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, ставший участником праймериз, общественное представительство в органах законодательной власти позволит системно решать проблемы в стране. «Каждый депутат должен быть немного общественником. И если общественники станут депутатами, то от этого люди только выиграют», — добавил Кастюкевич.

Игорь Кастюкевич заявился на праймериз «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того, волонтеры и общественники ставят перед собой задачу изменить молодежную политику. Экоактивист Алексей Цвелой из Омской области считает, что российскую инициативную молодежь необходимо «встраивать в государственную политику»: «Законы, которые пишутся без участия молодежи, не дают привнести ей что-то свое, заявить о чем-то важном именно для нее».

Кандидаты убеждены — во власти нужны новые люди, которые смогут донести до федерального центра позицию регионов. «В рамках деятельности нашего союза мы, естественно, знаем все проблемы. Так как общаемся с ребятами, сами живем в селах и деревнях и постоянно сталкиваемся с препятствиями. Чтобы преодолеть их, нужно потратить колоссальные усилия. И хочется, набрав этот опыт и знания, на другом уровне уже отстаивать интересы сельской молодежи, развивать наши сельские территории», — объяснила лидер «Российского союза сельской молодежи» Юлия Оглоблина.

Помимо этого, участники праймериз намерены заниматься поддержкой незащищенных категорий граждан, развитием инфраструктурных, социальных и экономических проектов. «Предварительное голосование даст мне возможность помогать людям на другом уровне находить выход из трудных ситуаций. Увеличить собственные силы и возможности для поддержки людей», — сказал руководитель югорского отделения «Молодой гвардии Единой России» Кирилл Медведев.

Во время пандемии волонтеры помогали пожилым гражданам с доставкой лекарств и продуктов Фото: пресс-служба «Единой России»

Курганский волонтер Евгений Пащук, развозивший лекарства жителям во время пандемии коронавируса, добавил: «Мне было важно поддержать людей в такой непростой период, ведь многие из них оказались одинокими и им некому было помочь. Было нелегко, но я понял, что хочу продолжать помогать людям, участвовать в законотворчестве и делать жизнь в нашей стране и в родной Курганской области еще лучше».

Для активистов, которые начинают свой путь в политике, участие в предварительном голосовании — это возможность получить важный навык прямого контакта с избирателями, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «До этого момента волонтеры действовали как общественники, помогали людям. В политике они будут заниматься политическим представительством. И здесь крайне важно научиться конвертировать один тип коммуникаций в другой», — сказал политолог.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский отметил, что волонтерам надо четко представлять свой круг задач в новой сфере. «Это не просто поход в политику ради похода. Это должно быть точное обоснование и ответы на вопросы, зачем, почему и какую роль играют именно волонтерский опыт в образе политического кандидата», — сказал эксперт.

Волонтеры хотят использовать свой опыт на новом уровне Фото: пресс-служба «Единой России»

В марте президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» предложил активнее привлекать к участию в выборах в Госдуму волонтеров, поскольку они могут предложить новые подходы к решению разных проблем. Регистрация кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет в режиме онлайн с 24 по 30 мая. В нем смогут участвовать все зарегистрированные на территории России избиратели с верификацией на портале «Госуслуг». Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуме утвердит съезд партии.