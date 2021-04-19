Власти Украины предложили ДНР обменяться пленными на Пасху

Украинские власти предложили возобновить работу над урегулированием конфликта в ДНР (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украинские власти предложили накануне Пасхи возобновить обмен военнопленными с Донбассом. Об этом в передаче «Взгляд с Банковой» рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Важное направление, которое было начато в 2019 году, — процесс обмена удерживаемыми лицами в формате „всех на всех“. <…> Вспомним, что скоро Пасха — это хороший повод активизировать эту работу», — заявила Мендель в эфире украинского телеканала «Дом». Также пресс-секретарь вспомнила о договоренностях по прекращению огня, достигнутых в декабре 2019 года. Она призвала вернуться к соблюдению этих соглашений.

Еще одно важное предложение от Мендель — открыть контрольные пункты въезда (КПВВ) и выезда в Донбассе. Она отметила, что Украина уже пошла на эту меру и даже более того — строит новые КПВВ. Так власти заботятся о тех, кто остался на не подконтрольной им территории, объяснила пресс-секретарь.

Ранее стало известно о строительстве нескольких новых патронных заводов на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Политологи заявляют, что конфликт в Донбассе может продлиться еще десяток лет. При этом Беларусь уже заявила, что готова стать площадкой для контактной группы по прекращению войны в ДНР, напоминает телеканал 360.