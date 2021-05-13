13 мая 2021
12 мая 2021
11 мая 2021

Губернатор ХМАО стала больше зарабатывать во время пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчиталась о доходах за 2020 год Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Губернатор ХМАО Наталья Комарова увеличила свой заработок по сравнению с прошлым годом. За 2020 год глава региона заработала 5 млн 991 тысяч рублей, следует из декларации Комаровой, опубликованной на официальном сайте органов государственной власти.

«Декларированный годовой доход — 5 млн 991 тысяча рублей», — указано в декларации. Из этих денег 385 тысяч рублей — это пенсия. В 2019 году доход Комаровой составлял 5,5 млн рублей.

Глава ХМАО владеет квартирой площадью в 186 квадратных метров и одним машино-местом в 12,7 «квадрата». Автомобиля у нее нет. В пользовании у Комаровой находится дом площадью почти в 460 квадратных метров.

В 2019 году губернатор ХМАО в полтора раза увеличила доходы. В 2018 году доход Комаровой составлял 3,1 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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