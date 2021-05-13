Губернатор ХМАО стала больше зарабатывать во время пандемии

Губернатор ХМАО Наталья Комарова увеличила свой заработок по сравнению с прошлым годом. За 2020 год глава региона заработала 5 млн 991 тысяч рублей, следует из декларации Комаровой, опубликованной на официальном сайте органов государственной власти.
«Декларированный годовой доход — 5 млн 991 тысяча рублей», — указано в декларации. Из этих денег 385 тысяч рублей — это пенсия. В 2019 году доход Комаровой составлял 5,5 млн рублей.
Глава ХМАО владеет квартирой площадью в 186 квадратных метров и одним машино-местом в 12,7 «квадрата». Автомобиля у нее нет. В пользовании у Комаровой находится дом площадью почти в 460 квадратных метров.
В 2019 году губернатор ХМАО в полтора раза увеличила доходы. В 2018 году доход Комаровой составлял 3,1 млн рублей.
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