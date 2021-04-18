Свердловские власти объяснили опасность митингов за Навального

Вице-губернатор Сергей Бидонько предупредил сторонников Навального о проблемах в будущем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько прокомментировал анонсированный несистемной оппозицией марш в поддержку блогера Алексея Навального. По словам чиновника, участие в незаконной акции может в будущем создать проблемы его участникам.

«Это незаконное мероприятие. Штаб Навального призывает людей выходить, сами многие находятся за границей и ничем не рискуют. На мой взгляд, это не очень честно и правильно, подстава граждан под какие-то определенные санкции. Особенно много мы фиксировали людей юношеского возраста, которые в силу своего максимализма могут на это не обращать внимания. Пройдет время, но эти записи, которые были сделаны, могут сказаться на карьерных моментах. Не везде можно будет учиться, не во всех структурах работать», — заявил Сергей Бидонько.

Он оценил действия свердловской полиции на митингах как достаточно мягкие и указал на то, что в рядах протестующих есть провокаторы, работающие за деньги. «Они работают на определенную картинку, которая нужна для решения их задач, задач тех людей, кто перед ними такие цели ставит», — сказал вице-губернатор.

Штаб Навального анонсировал очередное шествие в поддержку своего лидера, которое пройдет 21 апреля. В начале года оппозиция уже провела серию несанкционированных митингов, по итогам которых в Екатеринбурге задержали несколько десятков человек. Поводом для протестов считается арест Навального за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше», а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.