Соратник Навального отказался выйти на митинг в поддержку блогера

Глава штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко не будет участвовать в организации незаконной акции, которая должна пройти 21 апреля. Он объяснил это семейными причинами.
«Я не буду принимать участие в организации этого конкретного митинга по семейным причинам», — приводит слова Бойко «Сибирь. МБХ медиа». Отмечается, что глава штаба Навального в Новосибирске находился месяц в спецприемнике. Тогда мужчина жаловался, что его дома ждала беременная жена.
Ранее сторонники Алексея Навального сообщили, что не согласованное с властями мероприятие запланировано на 21 апреля. Отмечается, что акцию решено провести на фоне ухудшения его здоровья, пишет «Национальная служба новостей».
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