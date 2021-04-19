Соратник Навального отказался выйти на митинг в поддержку блогера

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, митинг, шествие, екатеринбург , несанкционированная акция
Несогласованные акции намечены на 21 апреля Фото:
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Митинги Навального

Глава штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко не будет участвовать в организации незаконной акции, которая должна пройти 21 апреля. Он объяснил это семейными причинами.

«Я не буду принимать участие в организации этого конкретного митинга по семейным причинам», — приводит слова Бойко «Сибирь. МБХ медиа». Отмечается, что глава штаба Навального в Новосибирске находился месяц в спецприемнике. Тогда мужчина жаловался, что его дома ждала беременная жена.

Ранее сторонники Алексея Навального сообщили, что не согласованное с властями мероприятие запланировано на 21 апреля. Отмечается, что акцию решено провести на фоне ухудшения его здоровья, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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