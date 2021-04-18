Челябинские силовики обратились к сторонникам Навального

Полиция предупредила, что применит все меры для поддержания порядка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В ГУ МВД по Челябинской области выступили с заявлением по поводу предстоящих несанкционированных митингов в поддержку блогера Алексея Навального. Полицейский главк региона предупредил о предусмотренной законодательством уголовной и административной ответственности за нарушение общественного порядка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка.

«В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в субъектах РФ, в том числе на территории Челябинска», — говорится в сообщении. В полиции напомнили, что в области действовуют ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии COVID-19. Граждан просят воздержаться от участия в несогласованных акциях, от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время.

«В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения COVID-19. Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц», — говорится в сообщении. В полиции предупредили, что предпримут меры для поддержания правопорядка, чтобы не допустить дестабилизации. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Штаб Навального в Челябинске позвал сторонников на несанкционированный митинг через свой telegram-канал. В это время там, возможно, будет проходить репетиция парада Победы. В мэрию штаб за разрешением не обращался. Сам блогер сейчас отбывает наказание в колонии Владимирской области. ФСИН готовится перевести его в больницу.