В полиции ХМАО сделали заявление из-за возможных акций протеста

Югорская полиция готовится к предполагаемым акциям протеста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В полиции ХМАО предупредили югорчан об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста на фоне заявлений сторонников блогера Алексея Навального с призывами о проведении митингов. Сообщение опубликовано на сайте окружного УМВД.

«Подразделения УМВД по ХМАО—Югре и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в округе. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться», — сказано в заявлении югорской полиции.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что в Югре пока никто не обращался в органы местного самоуправления с намерением провести митинги. «Прошлые несанкционированные акции показали, что особого интереса у югорчан эти мероприятия не вызывают. Поэтому пока не предпринимаются превентивные меры к потенциальным участникам», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении сургутянина Даниила Болонина было возбуждено уголовное дело за призывы к насилию в адрес силовиков во время первой волны акций протеста. Также еще ряд югорчан были оштрафованы из-за участия в несанкционированных митингах.