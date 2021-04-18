Курганские власти планируют масштабное строительство мостов

Курганские власти предложили Росавтодору помочь со строительством и ремонтом 61 моста и путепровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предложения по ремонту и строительству 61 моста и путепровода в Курганской области направлены властями в Росавтодор. Предпроектные работы по некоторым объектам начнутся уже в этом году, сообщает пресс-служба главы региона.

«Уже разработана проектно-сметная документация на два железобетонных и два деревянных моста на региональных дорогах, Некрасовский путепровод в Кургане. Эти объекты входят в перечень предложений по ремонту мостов в 2022—2023 годах, который Курганская область направила в Росавтодор. Всего перечень содержит предложения по ремонту и строительству 61 моста и путепровода», — говорится в документе.

В 2021 году должны начаться предпроектные работы по строительству эстакады на шоссе Тюнина в Кургане, путепроводов в Шадринске и Далматово. Кроме того, власти планируют разработать проекты ремонта мостов через реку Тобол по улицам Кирова и Бурова-Петрова, Чеховского путепровода, а также двух мостов на региональных дорогах.

Замгубернатора Курганской области Анатолий Воробьев отметил, что начиная с 2022 года в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» предусмотрена реконструкция аварийных и предаварийных мостов, а с 2023 года — строительство путепроводов. «Для нашего региона это имеет колоссальное значение», — цитирует Воробьева пресс-служба губернатора.

Ранее URA.RU сообщало, что новая стратегия развития Кургана до 2035 года также предусматривает масштабное строительство мостов, путепроводов и многоуровневых развязок. Сейчас в Кургане идет строительство путепровода в районе бывшего завода ЖБИ. Оно началось в сентябре 2019 года. Закончить стройку планируют в этом году.