Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота

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Он был командиром группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» Фото:

Вице-адмирал Сергей Липилин стал новым начальником штаба Балтийского флота. Такую информацию сообщает пресс-служба оперативно-стратегического объединения.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Балтийским флотом», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости». Сообщается также, что Липилин уже принял дела, должность и приступил к своим обязанностям, пишет RT.

Липилин родился 26 августа 1965 года в Нижнеудинске Иркутской области. Он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и стал командиром группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый», напоминает издание «Взгляд».

В 2016 году командование Балтийского флота попало в большой скандал. Министр обороны Сергей Шойгу отправил в отставку в общей сложности более 80 офицеров во главе с командующим и начштаба. По ряду правонарушений возбуждены уголовные дела. В ходе проверки были выявлены махинации с продовольствием, целый ряд претензий касался боеготовности флота.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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