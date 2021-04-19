Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота

Вице-адмирал Сергей Липилин стал новым начальником штаба Балтийского флота. Такую информацию сообщает пресс-служба оперативно-стратегического объединения.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Балтийским флотом», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости». Сообщается также, что Липилин уже принял дела, должность и приступил к своим обязанностям, пишет RT.
Липилин родился 26 августа 1965 года в Нижнеудинске Иркутской области. Он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и стал командиром группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый», напоминает издание «Взгляд».
В 2016 году командование Балтийского флота попало в большой скандал. Министр обороны Сергей Шойгу отправил в отставку в общей сложности более 80 офицеров во главе с командующим и начштаба. По ряду правонарушений возбуждены уголовные дела. В ходе проверки были выявлены махинации с продовольствием, целый ряд претензий касался боеготовности флота.
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