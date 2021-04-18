18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

Губернатор ХМАО назначила себе двух новых замов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, комарова наталья
Новые вице-губернаторы приступают к работе с 20 апреля Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила генерального директора страховой компании «Югория» Алексея Охлопкова своим первым заместителем. А генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель получил должность вице-губернатора и директора департамента экономического развития ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

«В соответствии с решением главы региона на должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа назначен Алексей Охлопков. В его обязанности входит курирование окружных департаментов по управлению государственным имуществом; государственного заказа; проектного управления; труда и занятости населения; финансов; экономического развития и региональной службы по тарифам», — говорится в сообщении депсвязей. У Охлопкова большой управленченский опыт. Помимо «Югориии» он работал в ГК «Северсталь», являлся председателем бюджетного комитета в думе Ханты-Мансийска.

Роман Генкель до перехода в окружное правительство семь лет проработал в Фонде развития Югры на различных руководящих должностях, в том числе возглавляя эту структуру. «Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, прошел курс обучения по программе „Государственное и муниципальное управление“ в Российской академии государственной службы при Правительстве РФ. Имеет опыт работы в промышленном, торговом секторе, в разное время трудился на руководящих должностях на предприятиях металлургической промышленности и агропромышленного комплекса», — уточнили в депсвязей. Оба чиновника приступят к выполнению своих обязанностей с 20 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что должность первого вице-губернатора ХМАО была вакантна после преждевременной кончины Геннадия Бухтина. А должность зама по экономике освободилась после отставки Николая Милькиса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...