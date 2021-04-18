Губернатор ХМАО назначила себе двух новых замов

Новые вице-губернаторы приступают к работе с 20 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила генерального директора страховой компании «Югория» Алексея Охлопкова своим первым заместителем. А генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель получил должность вице-губернатора и директора департамента экономического развития ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

«В соответствии с решением главы региона на должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа назначен Алексей Охлопков. В его обязанности входит курирование окружных департаментов по управлению государственным имуществом; государственного заказа; проектного управления; труда и занятости населения; финансов; экономического развития и региональной службы по тарифам», — говорится в сообщении депсвязей. У Охлопкова большой управленченский опыт. Помимо «Югориии» он работал в ГК «Северсталь», являлся председателем бюджетного комитета в думе Ханты-Мансийска.

Роман Генкель до перехода в окружное правительство семь лет проработал в Фонде развития Югры на различных руководящих должностях, в том числе возглавляя эту структуру. «Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, прошел курс обучения по программе „Государственное и муниципальное управление“ в Российской академии государственной службы при Правительстве РФ. Имеет опыт работы в промышленном, торговом секторе, в разное время трудился на руководящих должностях на предприятиях металлургической промышленности и агропромышленного комплекса», — уточнили в депсвязей. Оба чиновника приступят к выполнению своих обязанностей с 20 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что должность первого вице-губернатора ХМАО была вакантна после преждевременной кончины Геннадия Бухтина. А должность зама по экономике освободилась после отставки Николая Милькиса.