ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле Донецка

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили армию Украины в обстрелах. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Украинские войска обстреляли из минометов село Яковлевка в пригороде Донецка, утверждает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)», — передает «Лента.ру». Уточняется, что огонь велся со стороны Авдеевки. Всего было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.
Ранее Кулеба также уточнил, что Киев откроет огонь только в случае угрозы его войскам в Донбассе или атаки по ним. Однако до этого в управлении Народной милиции республики заявили, что в Донбассе в результате обстрела вооруженными силами Украины по территории ДНР погиб ребенок. Также ВСУ обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) из артиллерии большого калибра, пишет телеканал 360. Замминистра информации непризнанной ДНР Даниил Безсонов заявил, что Украина готова начать наступление. По его словам, в Донбассе ждут начала конфликта до конца апреля.
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