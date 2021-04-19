19 апреля 2021

Путин сообщил о новых мерах поддержки россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин призвал эффективно использовать каждый рубль Фото:

Главной темой послания Федеральному собранию станут социальные вопросы. Сейчас прорабатываются новые меры, которые должны дать максимальный результат по поддержке экономики страны и людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке его обращения к парламенту.

«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам», — заявил Путин. Он отметил, что каждый рубль должен эффективно использоваться и пойти на пользу развития экономики и каждого конкретного нуждающегося человека.

Ежегодное послание президента Федеральному собранию запланировано на 21 апреля. Ожидается, что Путин будет выступать на мероприятии очно. В беседе с URA.RU депутат Госдумы Светлана Бессараб выразила мнение, что Владимир Путин акцентирует внимание в своем послании на борьбе с бедностью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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