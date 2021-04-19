Зюганов предупредил Путина об угрозе его безопасности

Зюганов считает, что Путину угрожает опасность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суверенитету страны и личной безопасности президента России Владимира Путина угрожает опасность. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Лидер коммунистов сообщил, что ожидает в послании Путина к Федеральному собранию трезвую оценку угрозы происходящего. «Для этого нужен новый курс и более сильная профессиональная исполнительная команда. Россию обложили со всех сторон, и он (Владимир Путин) должен понимать: речь идет не только о суверенитете страны, но и о его личной безопасности. Нам объявлена война», — заявил Зюганов в беседе с изданием «Собеседник. RU».

По словам политика, Россия сейчас находится на ответственной развилке, связанной с тем, что в 1991-м году страну насильно встроили в американизированную глобальную систему. Он отметил, что в 2007 году, когда Путин заявил в Мюнхене, что у России есть свои геополитические интересы, его «объявили врагом №1, развязали настоящую гибридную войну».

Ежегодное послание президента Федеральному собранию запланировано на 21 апреля. Ожидается, что Путин будет выступать на мероприятии очно. В беседе с URA.RU депутат Госдумы Светлана Бессараб выразила мнение, что Владимир Путин акцентирует внимание в своем послании на борьбе с бедностью. Ранее Зюганов рассказал, что послание Путина переписывается уже в пятый раз. По его словам, именно программа его партии ляжет в основу послания Федеральному собранию.