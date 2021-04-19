Посол США Джон Салливан отказался покидать Россию, несмотря на рекомендацию отправиться на консультации в Вашингтон. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Как заявили собеседники портала, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, его придется заставить», — передает РИА «Новости». Именно такой позиции, по их словам, придерживается Салливан.
Ранее стало известно, что послу США в Москве рекомендовано отправиться «домой, на консультации». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве. По словам главы МИД РФ, высылка посла — одна из ответных мер на новые санкции США в отношении России. 15 апреля США объявили о санкциях против 32 российских юридических и физических лиц, которые якобы пытались повлиять на американские выборы в 2020 году, и восьми лиц, причастных к «оккупации» Крыма. Из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, сказано на сайте Белого дома.
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