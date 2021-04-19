Российский писатель Михаил Зыгарь рассказал, как он снимался в египетском кино. Там Зыгарь сыграл итальянского живописца Рафаэля Санти.
«Этот фильм был о художниках итальянского возрождения. Я играл роль одного из них. Угадаете? Я играл роль Рафаэля», — сказал Зыгарь во время интервью на телепередаче «Вечерний Ургант», размещенной на youtube-канале. Писатель не стал уточнять название фильма, сославшись на то, что оно очень сложное. Зыгарь отметил, что не знает, был ли фильм удачным в прокате, подчеркнув, что никогда его не смотрел. Телеведущий Иван Ургант напомнил, что Михаил Зыгарь учился в Каирском университете.
Ранее Михаил Зыгарь опубликовал книгу «Все свободны», которая посвящена президентским выборам 1996 года. В своих интервью он говорил, что олигархи не спонсировали выборы первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. Они выступали посредниками, управляющими бюджетными средствами, писал Зыгарь. Известно, что в России снимут сериал о президентских выборах в 1996 году, сообщает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в