19 апреля 2021

Писатель Зыгарь рассказал, как снимался в египетском кино. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Михаила Зыгаря. Москва, зыгарь михаил
Михаил Зыгарь учился в Каирском университете Фото:

Российский писатель Михаил Зыгарь рассказал, как он снимался в египетском кино. Там Зыгарь сыграл итальянского живописца Рафаэля Санти.

«Этот фильм был о художниках итальянского возрождения. Я играл роль одного из них. Угадаете? Я играл роль Рафаэля», — сказал Зыгарь во время интервью на телепередаче «Вечерний Ургант», размещенной на youtube-канале. Писатель не стал уточнять название фильма, сославшись на то, что оно очень сложное. Зыгарь отметил, что не знает, был ли фильм удачным в прокате, подчеркнув, что никогда его не смотрел. Телеведущий Иван Ургант напомнил, что Михаил Зыгарь учился в Каирском университете.

Ранее Михаил Зыгарь опубликовал книгу «Все свободны», которая посвящена президентским выборам 1996 года. В своих интервью он говорил, что олигархи не спонсировали выборы первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. Они выступали посредниками, управляющими бюджетными средствами, писал Зыгарь. Известно, что в России снимут сериал о президентских выборах в 1996 году, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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