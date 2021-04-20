Садальский заявил о нежных чувствах к звезде «Папиных дочек»

Станислав Садальский назвал качества, которые больше всего ценит в женщинах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артист Станислав Садальский заявил, что актриса и звезда телесериала «Папины дочки» Мирослава Карпович очень добрая и дружелюбная. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.

«Все обращают внимание на внешность, но ведь красота не только во „внешней оболочке“? То, что внутри, ведь намного важнее. Мирослава очень сильный человек, но при этом очень добрая, дружелюбная и деликатная», — написал Садальский. По его словам, он больше всего ценит эти качества в женщинах. Как сообщает «Пятый канал», Садальский и Карпович вместе играют в постановке «Шашни» в «Союзе театральных деятелей».

Ранее Станислав Садальский пожаловался на пенсии в России. По мнению актера, пожилые люди в России обделены вниманием и заботой.