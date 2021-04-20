Садальский заявил о нежных чувствах к звезде «Папиных дочек»

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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, садальский станислав
Станислав Садальский назвал качества, которые больше всего ценит в женщинах Фото:

Артист Станислав Садальский заявил, что актриса и звезда телесериала «Папины дочки» Мирослава Карпович очень добрая и дружелюбная. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.

«Все обращают внимание на внешность, но ведь красота не только во „внешней оболочке“? То, что внутри, ведь намного важнее. Мирослава очень сильный человек, но при этом очень добрая, дружелюбная и деликатная», — написал Садальский. По его словам, он больше всего ценит эти качества в женщинах. Как сообщает «Пятый канал», Садальский и Карпович вместе играют в постановке «Шашни» в «Союзе театральных деятелей».

Ранее Станислав Садальский пожаловался на пенсии в России. По мнению актера, пожилые люди в России обделены вниманием и заботой.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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